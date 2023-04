Futuro do GSI será definido após viagem de Lula à Europa, diz Cappelli

Chefe interino do GSI após a saída de Gonçalves Dias, Cappelli disse ainda que está discutindo o papel institucional e as atribuições do GSI edit

247 - O futuro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República será decidido após o presidente Lula retornar da visita oficial à Europa, disse o chefe interino do órgão, Ricardo Cappelli, nesta quinta-feira (20).

Cappelli assumiu o GSI após Gonçalves Dias pedir demissão do cargo em razão da divulgação de vídeos que mostram o militar e outros agentes do órgão abrindo espaço para os invasores bolsonaristas dentro do Palácio do Planalto, em 8 de janeiro.

Cappelli afirmou que está discutindo o papel institucional e as atribuições do GSI em "total sintonia" com civis e o comando do Exército, e apresentará uma avaliação quando o presidente Lula retornar da viagem.

"Não existe isso no momento. A gente está levantando as informações e vamos apresentar uma avaliação no retorno da viagem do presidente. Mais importante do que civil, militar, são as definições, atribuições, o papel institucional. A gente tem feito essa discussão e tem total sintonia tanto com civis quanto com o comando do Exército", afirmou Cappelli, conforme a Folha de S. Paulo.

