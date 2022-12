Futuro ministro Camilo Santana quer Izolda Cela na secretaria executiva do MEC

Apoie o 247

ICL

247 - O futuro ministro da Educação, Camilo Santana (PT), deseja que a governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), seja sua secretária executiva na pasta, repetindo a dobradinha feita no Palácio da Abolição, informa o jornal O Globo. A decisão final será tomada só depois de conversas com a equipe de Lula e uma reunião do futuro ministro com a governadora. Inicialmente, havia a possibilidade de que Cela chefiasse a secretaria de Educação Básica (SEB), área onde tem experiência.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.