Futuro ministro da Educação, Camilo Santana afirma que reajuste da merenda escolar será prioridade

247 - O futuro ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou nesta terça-feira (27), em entrevista à GloboNews, que o reajuste da merenda escolar será prioridade durante sua gestão no MEC.

A ideia, segundo Camilo, é recompor recursos para a área "o mais rápido possível". "Conseguimos recuperar um pouco o orçamento do Ministério. Já vai dar certo fôlego", disse o futuro ministro.

Outras prioridades, indicou o senador eleito pelo Ceará, serão realizar um levantamento sobre obras paralisadas e uma reunião com os representantes das universidades federais, afetadas por um bloqueio de recursos no último mês.

Na entrevista, Camilo afirmou que o MEC deve passar por uma reestruturação já no dia 1º de janeiro. Ele também disse que recebeu de Lula a ordem de priorizar a expansão do ensino integral e do ensino infantil (creche e pré-escola) e que tem conversado com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Alguns pontos são urgentes, [como a] merenda escolar. Nós vamos de imediato, tenho conversado com o presidente e o ministro Haddad sobre a alteração dos valores da merenda escolar para garantir a segurança alimentar nas escolas brasileiras", disse.

Com a escolha de Camilo para comandar o MEC, sua cadeira no Senado será ocupada pela também petista Janaína Farias, 2ª suplente na chapa do ex-governador. A 1ª suplente, Augusta Brito, do PT, vai assumir a Secretaria de Relações Institucionais do governo do Ceará.



