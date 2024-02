Fux autoriza inquérito para investigar deputado bolsonarista por ofensas a Lula

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux determinou a instauração de uma investigação contra o deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES), em razão de ataques feitos pelo parlamentar bolsonarista em 2023, onde denominou o presidente Lula (PT) de "ladrão" e "corrupto". A decisão de Fux atende o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Polícia Federal (PF).

Segundo informações da CartaCapital, o caso a ser investigado aconteceu em 9 de julho do ano passado, quando o deputado usou o ato do Movimento Pró-Armas para ofender o presidente Lula.

“Na Presidência da República está um ex-presidiário, ladrão, corrupto, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Eu repito: é ladrão! ladrão”, disse.

