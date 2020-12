Fux diz que ministros do STF tentaram furar a fila da vacina “de forma delicada e ética” (vídeo)

“Nós não podemos parar as instituições fundamentais do Estado”, justificou o presidente do STF edit

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, assim como seus colegas de corte, vêm buscando furar a fila da vacina contra a Covid-19. A solicitação para vacinar os 7 mil servidores do judiciário, no entanto, foi rejeitada pela Fiocruz nesta quarta-feira (23).

Apesar disso, Fux insiste, “de forma delicada, ética”, na necessidade de se vacinar os membros da corte com prioridade. Em entrevista à TV Justiça, o presidente do STF deu as seguintes declarações:

“O que nós fizemos foi entrar, de forma delicada, ética, com um pedido dentro das possibilidades, quando todas as prioridades forem cumpridas, que os tribunais superiores tenham meios para trabalhar e, para isso, precisa vacinar”, disse.

“Nós não podemos parar as instituições fundamentais do Estado, integrado por homens e mulheres que já tem uma certa ‘maturidade'”, acrescentou.

Confira abaixo um trecho da entrevista:

Fux justifica pedido de vacina pro STF: Fizemos pedido de forma forma delicada, ética, quando prioridades forem cumpridas, de que tribunais superiores tenham meios p/ trabalhar...STF teve preocupação ética, a hora que for o momento certo que tenham a vacina pro Judiciário ñ parar pic.twitter.com/A0niKg4oZp — JOTA (@JotaInfo) December 23, 2020

