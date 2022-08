Fux diz que não há espaço para golpe e afirma: "quem ganhar as eleições vai levar"

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, afirmou não acreditar que as Forças Armadas possam participar de um golpe e disse que “a história não vai perdoar aqueles que não defendem a democracia”. “Quem ganhar as eleições vai levar”, disse Fux em entrevista ao jornal O Globo.

“O que pude depreender das conversas que tive com o ministro da Defesa (Paulo Sérgio Nogueira) e com os demais integrantes das Forças Armadas é que eles têm afirmado que são garantidores da democracia. Porque a história não vai perdoar aqueles que não defendem a democracia. Então, em todas as reuniões que tivemos, eles disseram ser democratas e que vão garantir o resultado das eleições. É o que tenho colhido das manifestações de todos eles: que vão respeitar o resultado das eleições, e que as eleições vão transcorrer normalmente”, afirmou.

Ainda segundo ele, o discurso de posse do ministro Alexandre de Moraes ao assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) “demonstrou muita firmeza. Nunca tivemos um caso em que se demonstrasse qualquer tipo de fraude nas urnas. Achei importantíssimo o momento dessa posse. E eu faria a mesma defesa que ele fez. O simbolismo (do evento) é que o Brasil vai realizar as eleições através de urnas hígidas, de um sistema eleitoral insuspeito e acima de tudo num clima de paz. Quem ganhar as eleições vai levar”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na entrevista, Fux também ressaltou que não existe mais espaço para os constantes ataques à corte feitos por Jair Bolsonaro e seus apoiadores. “Entendo que houve ataques visíveis ao STF, ataques absolutamente inaceitáveis, porque não é admissível mais, depois de tantos anos de uma conquista civilizatória que elevou a democracia e consequentemente o Supremo ao patamar da defesa dos direitos fundamentais. Não há mais lugar para esses arroubos de autoritarismo contra as instituições brasileiras. Isso é realmente uma violação frontal à Carta da República”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.