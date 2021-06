Fux inclui na pauta de quinta julgamento de ação do PSOL que suspende despejos na pandemia

247 - O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux incluiu na pauta do plenário desta quinta-feira (10) a ADPF do PSOL junto ao MST que suspende o despejo de famílias vulneráveis durante a pandemia da Covid-19, informou a conta do partido no Twitter.

A inclusão atende ao pedido do relator, ministro Barroso, que foi atacado por Jair Bolsonaro. O presidente chamou a suspensão por seis meses de "fim da propriedade privada".

URGENTE! Presidente do STF Luiz Fux incluiu na pauta do plenário desta quinta a ADPF do PSOL ao lado do @mtst que suspende despejos de famílias vulneráveis na pandemia. O relator Luís Roberto Barroso já concedeu liminar favorável. Vamos acompanhar! Moradia é direito! #DespejoZero June 7, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.