Fux marca para 14 de abril julgamento de recurso que pede anulação de decisão sobre Lula

O ministro do STF Luiz Fux marcou para o próximo dia 14 o julgamento do recurso da PGR contra a decisão do ministro Edson Fachin que anula as condenações do ex-presidente na Lava Jato edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux marcou para o dia 14 de abril o julgamento, em plenário, do recurso da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a decisão do ministro Edson Fachin que anula as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato e determina a transferência dos processos de Curitiba para Brasília.

Na mesma sessão, os ministros analisarão se houve "perda de objeto" do habeas corpus de Lula que aponta a suspeição do ex-juiz Sergio Moro. A defesa do ex-presidente recorreu para manter válida a condenação.

As informações foram reportadas no Antagonista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.