Fux recebe carta de juristas, artistas e políticos que defendem julgamento de Moro no STF

Em encontro virtual, presidente do STF recebeu texto assinado por artistas como Chico Buarque e Caetano Veloso e políticos como Ciro Gomes, Rodrigo Maia e Eduardo Paes edit

247 - Um grupo de advogados e juristas entregou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, uma carta em que centenas de personalidades pedem que a Corte julgue a suspeição de Sergio Moro no caso do tríplex.

O texto foi assinado por artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Wagner Moura e Zeca Pagodinho, e por políticos como Ciro Gomes, Rodrigo Maia e Eduardo Paes.

Na reunião virtual, realizada nesta terça-feira (16), os juristas manifestaram solidariedade contra os ataques que o STF vem sofrendo., informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

No encontro foram discutidos também temas institucionais, entre eles o cancelamento das condenações de Lula.

