Gabbardo é chamado de “futuro ministro” e diz que, se Mandetta sair, ele sai junto

247 - No dia em que os rumores sobre a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, nunca foram tão fortes, o secretário-executivo da pasta, João Gabbardo, foi chamado ironicamente de “futuro ministro” pelo próprio Mandetta e prometeu ‘sair junto’ caso ocorra a demissão do chefe.

“Não vou jogar no lixo 40 anos de história no Ministério da Saúde. Se o Mandetta sair eu saio junto”, declarou na coletiva de imprensa desta tarde de quarta-feira 15. “O dia que ele (Mandetta) sair, eu saio com ele. Mas não vou abandonar o barco. Fico o tempo que for necessário para fazer uma transição”, disse ainda.

Já Mandetta, questionado sobre o pedido de demissão do secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, negou a saída e afirmou: “Entramos no ministério juntos, estamos no ministério juntos e sairemos do ministério juntos”.

O ministro voltou a alfinetar Jair Bolsonaro ao citar a ciência e os quadros técnicos: “Sabe como escolhi minha equipe? Por currículo, olho no olho. Quantas vezes já não me pediram para demitir Gabbardo? E outros? Somos uma grande família. Trabalhamos com a Ciência. Queremos dar todas as condições a quem vier trabalhar”.

