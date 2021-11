'Ganhou quem apostou na confusão', dizem tucanos sobre fiasco das prévias do PSDB, diz deputado

Apoie o 247

247 - Integrantes do PSDB avaliam que a falha no aplicativo de votação foi o marco da “disputa rasteira”, que se transformou a prévia da legenda, marcada para este final de semana e que acabou não se concretizando. De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, a responsabilidade do fiasco está sendo atribuída à direção tucana, que tem o ex-deputado Bruno Araújo (PE) como presidente.

“Ganhou quem apostou na confusão, incluindo a turma tucana simpática a Jair Bolsonaro; perdeu o partido como um todo. ‘Prejudica a imagem do PSDB, claro. Tem que ter respeito com o processo, é coisa séria’”, disse o deputado Danilo Forte, segundo a reportagem.A sabotagem interna para a escolha do candidato tucano à Presidência da República em 2022 teria sido comandada pelo grupo comandado pelo deputado Aécio Neves (MG), contrário à postulação.

