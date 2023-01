Garimpeiros encurralam ianômami com contaminação dos rios e latas de sardinha são jogadas de avião

Ianômami não podem pescar por conta do estrago feito nos rios edit

247 - Sem peixes para pescar, em razão da contaminação agressiva de rios por garimpeiros de ouro, famílias ianômami estão recebendo doações de latas de sardinha como alternativa ao alimento tradicional, informa reportagem do jornal Folha de S.Paulo que acompanha a situação no local.

As latas de sardinha –presentes em pequenos fardos de comida que incluem pacotes de arroz, de farinha e de sal– são despejadas pelo ar, sem pouso da aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) na curta pista do PEF (Pelotão Especial de Fronteira) Surucucu, do Exército.

Na tarde desta quinta-feira (26), a reportagem embarcou no cargueiro KC-390 da FAB e acompanhou o socorro emergencial aos indígenas da terra yanomami, vítimas de uma crise sanitária e de saúde pública que resultou na explosão dos casos de desnutrição grave, de doenças oportunistas da forme como diarreia e pneumonia e de malária.

