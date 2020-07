Garimpo ilegal faz subir a níveis perigosos os índices de mercúrio em peixes da Amazônia

Sputnik Brasil - Quase um terço dos peixes no Amapá possui níveis tão altos de mercúrio proveniente da mineração ilegal que são perigosos para o consumo humano, de acordo com um novo estudo.

Cientistas do escritório da World Wildlife Fund (WWF) no Brasil e três institutos de pesquisa brasileiros encontraram níveis surpreendentes de mercúrio em mais de 400 peixes coletados em cinco regiões do Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa.

A pesquisa incluiu peixes de sistemas fluviais incluídos perto de áreas ambientalmente protegidas.

"O nível superou os limites de segurança em 77,6% dos peixes carnívoros, 20% dos onívoros e 2,4% dos herbívoros", informaram eles no estudo, publicado no Jornal Internacional de Pesquisa Ambiental e Saúde Pública.

"Quatro das espécies com as maiores concentrações de mercúrio estão entre as mais amplamente consumidas" pelos seres humanos na região, acrescentou.

Comer mais de 200 gramas dessas espécies pode ser prejudicial à saúde de uma pessoa, prosseguiu o estudo.

Os altos níveis de mercúrio na região estão sendo causados ​​pela mineração ilegal de ouro, afirmou o ativista Marcelo Oliveira, da WWF-Brasil.

"Este estudo traz à luz dados contundentes sobre o nível de destruição causado pela mineração ilegal de ouro na Amazônia", disse ele à Agência AFP. "Nós já sabíamos que estavam destruindo a floresta. Agora sabemos como está destruindo a saúde daqueles que vivem lá também".

O presidente Jair Bolsonaro enfrenta críticas por pressionar a abertura de terras protegidas na Amazônia para atividades de mineração e agricultura. De acordo com ativistas, isso apenas acelerará a destruição da maior floresta tropical do mundo.

