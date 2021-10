Gaspari critica André Esteves e diz que 1964 foi um "golpe violento"

“Foram presas centenas de pessoas, entre as quais o governador Miguel Arraes, de Pernambuco, mandado para Fernando de Noronha. Estádios e navios foram usados como cadeias. Mais: no dia 1º de abril morreram sete pessoas", diz o jornalista edit

247 - O jornalista Elio Gaspari rebateu, em sua coluna deste domingo na Folha de S. Paulo, a afirmação do banqueiro André Esteves que durante uma palestra ao clientes do BTG Pactual disse que "no dia 31 de março de 64 não teve nenhum tiro, ninguém foi preso, as crianças foram pra escola, o mercado funcionou”. No texto, o jornalista destaca que o golpe que desembocou na ditadura militar foi marcado pela repressão e pela violência.

“Foram presas centenas de pessoas, entre as quais o governador Miguel Arraes, de Pernambuco, mandado para Fernando de Noronha. Estádios e navios foram usados como cadeias. Mais: no dia 1º de abril morreram sete pessoas”, escreveu Gaspari.

Ainda segundo ele, “o dia 31 de março, quando o general Olympio Mourão Filho se rebelou em Juiz de Fora, foi relativamente normal, com umas poucas prisões”. “Para os padrões, foi um golpe incruento mas, como lembrou a Central Intelligence Agency ao presidente Lyndon Johnson na manhã de 7 de abril: ‘Cresce o medo, não só no Congresso, mas mesmo entre aliados da revolta, que a revolução tenha gerado um monstro’. Não deu outra”, completou.

