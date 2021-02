Gaspari diz que Gilmar fará 'Lava Jato da Lava Jato' e que Moro será declarado suspeito

247 – O jornalista Elio Gaspari prevê que o ministro Gilmar Mendes fará uma devassa na Lava Jato e que o ex-juiz Sérgio Moro, que perseguiu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e depois foi ministro de Jair Bolsonaro, será declarado suspeito. "Nas próximas semanas, o ministro Gilmar Mendes levará para a mesa da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal o julgamento da suspeição do ex-juiz Sergio Moro no processo da Lava Jato. São pedras cantadas a exposição da parcialidade do doutor e a promiscuidade de suas relações com o Ministério Público", diz ele, em sua coluna .

"A última novidade saída dos grampos foi um episódio ocorrido em 25 de janeiro de 2016. Nele, é mencionada a delegada da Polícia Federal Erika Marena, que integrava a equipe. Nas palavras do procurador Deltan Dallagnol: 'Ela entendeu que era um pedido nosso e lavrou termo de depoimento como se tivesse ouvido o cara, com escrivão e tudo, quando não ouviu nada. [...] Se o colaborador e a defesa revelarem como foi o procedimento, a Erika pode sair muito queimada nessa... pode dar falsidade contra ela... isso que me preocupa'”, aponta ainda Gaspari.

