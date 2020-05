Generais do Planalto vão a Maia para evitar impeachment de Bolsonaro

Os generais Luiz Eduardo Ramos e Braga Netto, que ocupam cargos políticos estratégicos no governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, reuniram-se nesta quarta-feira com o presidente da Câmara. Embora sem admitir oficialmente, estão preocupados com a possibilidade de tramitação de um pedido de impeachment do seu chefe edit