General Braga Netto diz que venda da Petrobrás não afeta a soberania nacional

247 - O ministro da defesa, Walter Braga Netto, afirmou que as privatizações da Eletrobras e da Petrobrás não afetam a soberania nacional. De acordo com o jornal Valor Econômico, o general disse que sua pasta participa do Programa de Parcerias de Investimentos, voltado para a privatização de estatais, e que, em sua avaliação, a entrega do setor energético à iniciativa privada não representa um risco à soberania.

A declaração de Braga Netto foi feita nesta quinta-feira (28) durante uma audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e veio na esteira dos sinais emitidos por Jair Bolsonaro de que a Petrobrás será privatizada. "Eu no passado, bem lá atrás, era contra privatizações, eu mudei bastante. Hoje em dia, falei com o Paulo Guedes, vamos começar a estudar esse negócio", disse Bolsonaro nesta quinta-feira, ao ser questionado se a privatização da Petrobrás era a solução para o aumento do preço dos combustíveis.

Nesta semana, ele também já disse que a estatal “só serve para dar dor de cabeça” e que a privatização da Petrobrás havia “entrado no radar” do governo.

