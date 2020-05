General Eduardo Pazuello assume interinamente o ministério da Saúde

Responsável pelo comando interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello é o chamado “número dois” da pasta e seria o mais influente na militarização do ministério edit

247 - O atual secretário-executivo do Ministério da Saúde, general Eduardo Pazuello, assumiu a pasta interinamente após o ministro Nelson Teich pedir demissão.

Pazuello é o chamado “número dois” da pasta e seria o mais influente na militarização do ministério da Saúde.

Teich deixou o cargo após divergências com Jair Bolsonaro, que favorável ao uso da cloroquina no combate ao coronavírus mesmo o remédio não tendo comprovação científica. O agora ex-ministro era contrário o uso do medicamento, mas foi desautorizado pelo seu ex-chefe se posicionar contra o remédio.

"Votaram em mim para eu decidir, essa decisão passa por mim. Acredito no trabalho dele, mas essa questão eu vou resolver", disse Bolsonaro nesta quinta-feira (14) durante teleconferência com o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

