General Heleno passou constrangimento ao comparecer à filiação de Bolsonaro no PL

247 - Um ministro de Jair Bolsonaro conta que o general Augusto Heleno ficou constrangido ao comparecer à cerimônia de filiação do ocupante do Palácio do Planalto ao PL. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional só foi ao ato porque Bolsonaro mandou, diz o ministro, segundo o jornalista Lauro Jardim, no Globo.

Em 2018, num evento de campanha de Bolsonaro, Heleno ofendeu os parlamentares do centrão, muitos dos quais estavam presentes no ato de filiação de Bolsonaro ao PL: "Se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão. Querem reunir todos aqueles que precisam escapar das barras da lei num só núcleo. Daí criou-se o centrão. O centrão é a materialização da impunidade".

