General porta-voz de Bolsonaro deverá deixar o governo

247 - As recentes mudanças na comunicação do governo promovidas por Jair Bolsonaro, como a incorporação da Secretaria de Comunicação (Secom) pelo recém-criado Ministério das Comunicações, deverá resultar na saída do general Otávio Rêgo Barros do cargo de porta-voz da Presidência.

Segundo reportagem do blog do jornalista Lauro Jardim. A atuação do “tem sido quase invisível” nas últimas semanas e sua relação com o chefe da Secom, Fabio Wajngarten, nunca foi boa.

