"General que saiu manteve os terroristas amotinados; e general que assume ficou desobrigado de retirar", diz Miola

247 - Em cerimônia restrita, praticamente secreta, o general Júlio Cesar de Arruda assumiu nesta sexta (30), o comando do Exército brasileiro, substituindo o também general Marco Antônio Freire Gomes.

Arruda foi escolhido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que será empossado no dia 1º de janeiro, mas foi nomeado chefe interino por Jair Bolsonaro (PL).

"Houve troca de comando do Exército em cerimônia restrita e sem acesso à imprensa, como numa organização secreta. O general desertor, que sai [Marco Antonio Freire], manteve os terroristas amotinados no pátio do QG do Exército, em clara ofensa à democracia", afirmou o colunista do Brasil 247, Jeferson Miola.

Segundo ele, "o general que assume o comando [Júlio César de Arruda] ficou desobrigado de retirar imediatamente os terroristas. E o general Arruda ainda se sentiu desobrigado de assumir publicamente o compromisso com a Constituiçao Federal, de que o Exército não exerce poder Moderador".

