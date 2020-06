General Ramos diz que decano do STF foi 'infeliz' ao comparar Brasil com Alemanha nazista

247 - O ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, criticou o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), por ter dito a interlocutores que bolsonaristas querem instaurar uma “desprezível e abjeta ditadura militar” e comparado a situação do Brasil com o que ocorreu na Alemanha nazista com Adolf Hitler.

"Comparar o nosso amado Brasil à 'Alemanha de Hitler' nazista é algo, no mínimo, inoportuno e infeliz . A Democracia Brasileira não merece isso. Por favor, respeite o Presidente Bolsonaro e tenha mais amor à nossa Pátria!", escreveu Ramos nas redes sociais.

