General Ramos, ministro da Secretaria de Governo, é transferido para a reserva

Em junho, o general Luiz Eduardo Ramos já havia dito que entraria com um requerimento pedindo sua ida para a reserva remunerada para se dedicar às articulações políticas do governo Jair Bolsonaro edit

247 - Ministro da Secretaria de Governo, o general de quatro estrelas do Exército Luiz Eduardo Ramos foi transferido, a pedido, para a reserva remunerada. A decisão consta no "Diário Oficial da União" (DOU) desta quinta-feira (16).

A ida para a reserva já era esperada desde junho, quando Ramos disse que entraria com um requerimento nesta direção. Um dos objetivos era poder se dedicar mais diretamente às articulações políticas do governo Jair Bolsonaro.

Nesta quarta-feira, Ramos usou as redes sociais para comunicar o seu afastamento da caserna. "Completo 1 ano compondo o time do nosso Presidente @jairbolsonaro, agora não mais na ativa, e sigo firme no compromisso de construir um Brasil digno para os brasileiros, com os mesmos valores conservadores do nosso Presidente", postou Ramos no Twitter.

