General Santos Cruz e Ciro Gomes se aproximam visando 2022

247 - O general Carlos Alberto Santos Cruz, um dos articuladores e conselheiro da campanha do ex-juiz Sérgio Moro, condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vem se aproximando do também pré-candidato Ciro Gomes (PDT). De acordo com o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, eles estiveram juntos em três eventos virtuais recentemente.

Segundo a reportagem, Ciro já convidou o militar para um chá em sua residência no Ceará e Santos Cruz se desculpou, durante uma viagem ao estado, por não poder visitá-lo. Em um outro encontro, com apoiadores da chamada terceira via, o general perguntou ao pedetista se ele aceitaria conversar com concorrentes e “aceitar ser vice de um candidato mais competitivo”. “Ciro tergiversou, mas respondeu que está disposto a dialogar com a centro-direita”, destaca o texto.

