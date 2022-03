General Villas Bôas insinua que militares brasileiros estão prontos para combater Macron na Amazônia

No Twitter, o ex-comandante do Exército postou um vídeo da música 'Badernaço da Selva' em alusão a uma guerra na Amazônia edit

247, com CartaCapital - O ex-comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, usou as redes sociais para ‘ameaçar’ uma ‘guerra’ contra o presidente francês Emmanuel Macron nesta sexta-feira, 11. Macron é o atual líder da União Europeia e comanda parte das negociações pela paz entre Rússia e Ucrânia.

Em duas publicações, com diferença de apenas um minuto entre elas, o militar escreve primeiro uma espécie de legenda para o vídeo que seguirá na próxima postagem.

Veja:

O que espera Macron na Amazônia. — General Villas Boas (@Gen_VillasBoas) March 11, 2022

