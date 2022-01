Genial/Quaest: 50% reprovam governo Bolsonaro e 55% dizem estar "pior do que esperava"

Reprovação do governo Jair Bolsonaro cresceu cinco pontos percentuais em relação a julho do ano passado edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governo Jair Bolsonaro é reprovado por 50% dos brasileiros, aponta a primeira pesquisa de 2022 realizada pela Quaest Consultoria e Pesquisa e paga pela Genial Investimentos. Ainda conforme o levantamento, 55% dizem que o governo está em uma “situação pior que a esperada”.

O percentual dos que reprovam o governo Bolsonaro é o mesmo do registrado em dezembro do ano passado, mas é cinco pontos maior que o apontado em julho do ano passado.

Os que consideram a atual gestão como regular somam 25% em janeiro deste ano, contra 26% do levantamento realizado em dezembro, ficando dentro da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Em julho de 2021, este índice era de 27%.

PUBLICIDADE

Em julho passado, os que consideravam o desempenho do governo como bom somavam 26%. Este índice caiu para 21% em dezembro e oscilou um ponto no levantamento atual.

Também em julho do ano passado, o índice dos que consideravam que o governo estava "pior que o esperado" chegava a 48%. Outros 28% avaliam que a gestão “não está melhor nem pior”, contra 31% do levantamento anterior. Apenas 15% afirmaram que a situação “está melhor”, ante 19% da pesquisa de julho de 2021. Outros 2% não souberam ou não quiseram responder ao questionamento.

PUBLICIDADE

O levantamento foi realizado entre 6 e 9 de janeiro e ouviu 2.000 pessoas presencialmente. A pesquisa foi registrada nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode ser encontrada pelo número de identificação: BR-00075/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE