'Genocida' foi a palavra mais procurada no dicionário eletrônico Dicio em 2021

Carolina Fortes, Revista Fórum - Com 4,5 milhões de buscas, a palavra “genocida” foi a mais procurada em 2021 no dicionário eletrônico Dicio, que se apresenta como o mais consultado do Brasil. Na definição do Dicio, “genocida” é uma “pessoa que ordena ou é responsável pelo extermínio de muitas pessoas em pouco tempo”.

O termo é comumente usado para se referir ao presidente Jair Bolsonaro (PL) que, devido a sua péssima condução durante a pandemia da Covid-19, foi indiretamente responsável pela morte de milhares de pessoas.

