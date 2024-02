Genocídio palestino tem "mesmo ânimo de extinção étnica" que vitimou os judeus no Holocausto, diz Uchôa

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Jurista e professor de Direito Internacional Público da Unifor (Universidade de Fortaleza), Marcelo Uchôa disse que o presidente Lula (PT) acertou ao comparar o genocídio promovido pelo governo de Israel contra o povo palestino na Faixa de Gaza ao massacre de Hitler contra os judeus no Holocausto. Os dois eventos, segundo ele, compartilham o mesmo "ânimo de extinção étnica".

"Lula acertou em cheio: genocídio é genocídio. Na esteira do que expôs a jurista Carol Proner com divulgação no Brasil 247 acerca não apenas do direito, mas do dever do presidente Lula de, como grande estadista e humanista que é, condenar veementemente a matança indiscriminada ora posta em curso pelo governo sionista de Netanyahu contra o povo palestino, algo que evidentemente encontra paralelo no mesmo ânimo de extinção étnica que aconteceu contra os judeus durante o Holocausto, apresento dados oficiais de anteontem, apenas em Gaza", escreveu Uchôa antes de compartilhar detalhes sobre os mais de 28 mil palestinos mortos desde outubro, em decorrência dos ataques israelenses à região.

continua após o anúncio

Na sequência, Uchôa parabenizou Lula "pela coragem de chamar de genocídio um genocídio". "Que agora o Sul Global se levante firmemente contra este escândalo humanitário exibido ao vivo, 24h, pelas telas de TV", convocou.

Lula acertou em cheio: genocídio é genocídio. Na esteira do que expôs a jurista @carolproner com divulgação no @brasil247 acerca não apenas do direito, mas do dever do presidente @LulaOficial de, como grande estadista e humanista que é, condenar veementemente a matança… https://t.co/NYnrKT8Gf3 continua após o anúncio February 19, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: