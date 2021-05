Geração Editorial vence na Justiça e relança explosivo 'Nos bastidores do Reino'

O livro, do ex-pastor Mário Justino, foi banido após seu lançamento em 1995 pelas revelações explosivas sobre a Igreja Universal do Reino de Deus e seu fundador, bispo Edir Macedo. Ele abre o jogo: "Sexo, dinheiro e drogas se confundem, no mesmo púlpito, com orações e salmos de Davi" edit

247 - Após 26 anos, o livro 'Nos bastidores do Reino', do ex-pastor Mário Justino, volta às prateleiras, relançado pela Geração Editorial. Retirado de circulação 22 dias após seu lançamento, em 1995, pelas revelações explosivas sobre a Igreja Universal do Reino de Deus e seu fundador, bispo Edir Macedo, a nova edição conta com uma nova apresentação do autor e a íntegra da decisão judicial que o liberou.

Mário Justino conheceu a opulência da Universal, mas logo percebeu a ilusão. Não era o amor cristão que movia a "igreja", que "nada mais era do que uma empresa com fins lucrativos". Ele abre o jogo: "Sexo, dinheiro e drogas se confundem, no mesmo púlpito, com orações e salmos de Davi".

Como escreveu Luiz Fernando Emediato na apresentação, "este é um livro sobre crimes, purgação e redenção – um livro transformador. Mais que desvendar os segredos da Igreja Universal do Reino de Deus e de alguns de seus 'pastores', seu autor conta a história de um ser humano – ele mesmo – que sonhou com o paraíso, visitou o inferno e de lá saiu vivo e renovado".

Mário Justino vive em Nova York como exilado político. Chegou a morar nas ruas da cidade americana, viciado em drogas e com AIDS. Abandonado pela igreja, pensava em vingança. Ele revela que comprou uma arma e até pensou em matar Edir Macedo. "Tinha a oportunidade de estourar-lhe os miolos, mas por alguma razão hesitava em fazê-lo", ele relembra.

Hoje em dia, Justino não pensa mais em vingança: "A princípio, este livro pretendia ser uma denúncia, um clamor por justiça, mas, à medida que foi sendo concebido, foi assumindo a forma daquilo que realmente é: a trajetória de alguém que, buscando o desconhecido, encontrou a si mesmo", escreveu ele no novo prefácio.

