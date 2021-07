Gestão Pazuello pagou R$ 54,1 mi em contratos apontados pelo próprio Ministério da Saúde como superfaturados

Servidores do Ministério da Saúde denunciaram pressões do que teriam sido feitas pelo alto escalão da pasta a autorizar os pagamentos investigados pelo TCU edit

247 - O Ministério da Saúde pagou R$ 54,1 milhões a duas empresas investigadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por suspeitas de sobrepreço e por favorecimento das contratadas. De acordo com reportagem do Metrópoles, servidores do ministério denunciaram pressões do que teriam sido feitas pelo alto escalão da pasta a autorizar os pagamentos. O caso teria ocorrido durante a gestão do então ministro Eduardo Pazuello.

Os contratos sob suspeita foram celebrados pela pasta com as empresas Topmed Assistência à Saúde Ltda. e Talktelecom Comércio de Equipamentos de Informática e Serviços Empresariais S/A entre o fim de março e o início de abril de 2020, ainda durante a gestão do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.

As duas companhias teriam recebido R$ 32.062.181,67 e R$ 22.037.333,87, respectivamente, durante a gestão de Pazuello à frente do ministério. Os acordos foram assinados após dispensa de licitação em função da pandemia de Covid-19.

O contrato total firmado com a Topmed era de R$ 144 milhões, e, com a Talktelecom, de R$ 46,8 milhões. O acordo com a Topmed foi rescindido após o TCU investigar o caso Tribunal de Contas e após a diretoria da própria pasta apontar fragilidades no processo.

Em relação a Talktelecom, o Ministério da Saúde informou ao TCU que rescindiu o contrato em 31 de agosto de 2020. O Portal da Transparência, porém, registra dois pagamentos à empresa nos dias 5 e 9 de março, no mesmo Contrato nº 20/2020, ainda na gestão do general Eduardo Pazuello.

