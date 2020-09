Gilmar blinda Serra ao determinar que investigação saia da primeira instância e tramite no STF

Ministro do STF Gilmar Mendes determinou que uma investigação contra o senador José Serra por caixa 2 nas eleições de 2014 seja remetida ao Supremo em função do foro privilegiado do parlamentar edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinou que uma investigação contra o senador José Serra (PSDB-SP) por caixa 2 nas eleições de 2014 seja remetida ao Supremo. Com isso, o processo que apura se o tucano recebeu R$ 5 milhões da operadora de planos de saúde Qualicorp sem que o valor fosse declarado na prestação de contas feita à Justiça Eleitoral deixa de tramitar na primeira instância.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, Gilmar entendeu que o caso deve prosseguir no STF em função da prerrogativa de foro do parlamentar. Uma vez que os fatos investigados ultrapassam a campanha de Serra ao Senado em 2014 e alcançam o atual mandato.

Neste processo, Serra foi alvo de uma ação de busca e apreensão no dia 21 de julho autorizada pelo juiz Marcos Vargas, da 1ª Zona Eleitoral de SP, no âmbito eleitoral da Lava Jato em São Paulo.

De acordo com o Ministério Público (MP-SP), a operação foi determinada com base em "fundados indícios do recebimento por José Serra de doações eleitorais não contabilizadas, repassadas por meio de operações financeiras e societárias simuladas, visando assim a ocultar a origem ilícita dos valores recebidos".

