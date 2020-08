Gilmar cutuca Bolsonaro e diz que STF não permitiu “falsos medicamentos sem efeito”

247 - Durante evento virtual promovido pelo Movimento Sem Terra (MST), nesta sexta-feira (14), o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu as decisões da Corte durante a pandemia do novo coronavírus.

“Nós não poderíamos deixar que tratassem a pandemia de maneira atenuada. Enfatizamos que nos pautássemos em uma medicina calcada em evidências. Que nos orientássemos por quem defendesse as recomendações da OMS. Que não permitissémos que, em lugar de medicamentos testados, se advogassem pela utilização de placebos ou de falsos medicamentos sem efeito”, afirmou o ministro, numa clara referência à cloroquina.

Ao comentar as mais de 100 mil mortes provocadas pela covid-19, Gilmar Mendes enfatizou a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) e criticou a condução da crise por parte do governo. “Era preciso que se levasse a pandemia a sério”, disse.

