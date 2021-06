Gilmar dá 5 dias para que Bolsonaro explique acusação contra governador do RS

Em março, durante uma entrevista à Rede Bandeirantes, Jair Bolsonaro insinuou que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite estaria envolvido em desvios de recursos federais destinados ao combate à Covid-19 edit

247 - O ministro do do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes concedeu, nesta quarta-feira (2), um prazo de cinco dias para que Jair Bolsonaro explique a acusação feita contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

Em março, durante uma entrevista à Rede Bandeirantes, Bolsonaro insinuou que Leite estaria envolvido em desvio de recursos federais destinados ao combate à Covid-19. “Onde ele enfiou essa grana? Eu não vou responder pra ele né… Mas eu acho que é feio onde ele botou essa grana toda aí”, disse na ocasião.

Em seu despacho, Gilmar destacou existir "em uma primeira análise, a pertinência do pedido, em especial diante das declarações do interpelado". Na ação, o governador disse querer saber o que Bolsonaro quis dizer com a declaração, além de cobrar detalhes sobre as verbas que teriam sido repassadas.

