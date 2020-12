Gilmar Mendes adia julgamento sobre prisão domiciliar de Queiroz e mulher

Em agosto, Gilmar Mendes derrubou uma decisão do STJ e restabeleceu a prisão domiciliar para Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar. A PGR recorreu da decisão e agora os ministros do STF da Segunda Turma vão definir se o casal permanece em prisão domiciliar edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes adiou o julgamento do habeas corpus que garantiu a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e da mulher, Márcia Aguiar.

O pedido começaria a ser julgado na sexta-feira, 4, pela Segunda Turma do tribunal em plenário virtual. Com a decisão de Gilmar, ainda não há data para o tema voltar à pauta.

Os dois presos foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) por suposto esquema de "rachadinha" no gabinete de Flávio Bolsonaro (Republicanos) na Alerj. Queiroz era assessor do então deputado estadual Flávio na época.

Em agosto deste ano, Gilmar Mendes derrubou uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e restabeleceu a prisão domiciliar. A Procuradoria-Geral da República (PGR), então, recorreu da decisão. Agora, os ministros da Segunda Turma vão definir se o casal permanece em prisão domiciliar ou vai para o presídio.

