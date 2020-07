Gilmar Mendes avisou Bolsonaro sobre ações no STF e em cortes internacionais ligadas ao coronavírus e Amazônia

Ministro do STF Gilmar Mendes alertou Jair Bolsonaro sobre o risco de enfrentar ações na Justiça brasileira e em cortes internacionais, como o Tribunal Penal Internacional (TPI) edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes alertou Jair Bolsonaro sobre o risco de enfrentar ações na Justiça brasileira e em cortes internacionais devido à conduta adotada no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e por questões ambientais relacionadas ao desmatamento da Amazônia. O alerta também teria sido feito ao ministro da Economia, Paulo Guedes.

Segundo reportagem do blog da jornalista Bela Megale, Gilmar teria alertado que a postura adotada de minimizar gravidade da pandemia e as questões relacionadas ao desmatamento da Amazônia poderiam resultar em ações junto ao Tribunal Penal Internacional (TPI).

A reportagem destaca, ainda que Gilmar teria dito que Bolsonaro, até mesmo, ser notificado pela corte internacional durante alguma viagem para a Europa. Bolsonaro já é alvo de pedidos de investigação junto ao TPI por suas atitudes em relação à pandemia.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.