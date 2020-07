Gilmar Mendes: inquérito das fake news pode ser 'contribuição para o mundo civilizado'

”Criamos um outro ambiente no Brasil, talvez quiçá estejamos fazendo uma contribuição, acho que não exagero, para o mundo civilizado, lidar com essa temática das fake news”, disse o ministro do STF Gilmar Mendes edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou que o inquérito das fake news que tramita na Corte "criou um outro ambiente no Brasil", além de ser uma “contribuição para o mundo civilizado”. ”Criamos um outro ambiente no Brasil, talvez quiçá estejamos fazendo uma contribuição, acho que não exagero, para o mundo civilizado, lidar com essa temática das fake news”, disse Gilmar nesta sexta-feira (31) durante uma videoconferência sobre a “jurisdição Constitucional em defesa dos direitos de minoria”.

Ainda segundo ele, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito na Corte, é a “pessoa correta e adequada no momento adequado” para chefiar as investigações. “Tenho a impressão de que, quando nós fizermos um balanço desse período, certamente vamos lembrar do inquérito das fake news. Nós vimos a decisão do tribunal e vimos como foi preciso, importantes as deliberações tomadas neste inquérito”, disse.

Moraes determinou o bloqueio de contas nas redes sociais de aliados e defensores de Jair Bolsonaro que promoviam a disseminação de mensagens de ódio, notificas falsas e ataques ao STF. Nesta quinta-feira, o ministro também determinou a suspensão internacional dos perfis que haviam alterado as configurações de localização para outros países.

O Facebook, apesar de ter bloqueado os perfis no Brasil, anunciou que irá recorrer da decisão e não irá restringir o acesso internacional aos perfis localizados no exterior .

