Gilmar Mendes participa de live do MST sobre pandemia da Covid-19

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou particpação em uma live sobre a epidemia do novo coronavírus com o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra) nesta sexta (14), às 19 horas.

Nos últimos meses, o ministro tem sido crítico da política de enfrentamento da pandemia por parte do governo Jair Bolsonaro, chegando a classificar como genocídio. Além de Gilmar Mendes, o evento vai contar com a participação do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, do jurista Celso Antonio Bandeira de Mello e João Pedro Stedile, coordenador do movimento.

A informação é a jornalista Mônica Bergamo, da Folha.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.