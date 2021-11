Gilmar Mendes quer julgar foro privilegiado de Flávio Bolsonaro ainda em 2021

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) disse que a "familícia" deve estar em pânico com a possibilidade do STF julgar ainda neste ano o foro especial do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas edit

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu que o julgamento sobre o foro privilegiado de Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) no caso de rachadinhas deve acontecer ainda este ano.

De acordo com a jornalista Bela Megale, do O Globo, o ministro sinalizou a colegas que quer levar para julgamento na Segunda Turma nas próximas semanas. O recurso apresentado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro é contra o foro especial concedido para Flávio no caso das rachadinhas que tinha como operador o seu ex-assessor Fabrício Queiroz.

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) usou a sua página nas redes sociais para comentar o assunto. "PÂNICO NA FAMILÍCIA: STF deve julgar ainda neste ano o foro especial do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas", escreveu.

O MP argumenta que uma definição do caso é importante para que os promotores possam dar andamento ao caso.

Nesta semana, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou todas as decisões do juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, no caso de Flávio o que fez a investigação voltar à estaca zero.

