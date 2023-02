Gilmar Mendes: Zambelli só não foi presa por ter foro privilegiado

Deputada perseguiu com uma arma um apoiador de Lula em outubro do ano passado edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) só não foi presa após perseguir com uma arma um homem no meio da rua por ter foro privilegiado.

"Aliás, a ausência de prisão em flagrante da deputada federal Carla Zambelli Salgado de Oliveira decorreu justamente da incidência do foro por prerrogativa de função que, contraditoriamente, pretende ver afastada no momento. Por essas razões, reafirmo a competência do Supremo Tribunal Federal", escreveu o ministro em um voto, publicado nesta sexta-feira, no julgamento de um recurso apresentado pela defesa de Zambelli contra a decisão que determinou a suspensão do seu porte de armas e a apreensão de armamentos.

A perseguição armada ocorreu em São Paulo na véspera do segundo turno das eleições. O homem perseguido era um apoiador do presidente Lula (PT).

