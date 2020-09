Gilmar pode determinar que Deltan volte a ser julgado pelo CNMP

O ministro do STF Gilmar Mendes pode determinar que Deltan Dallagnol seja julgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público na próxima terça-feira (8). O CNMP tinha decidido arquivar o processo que tramitava no órgão contra o procurador a pedido da defesa do ex-presidente Lula edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes pode determinar que Deltan Dallagnol seja julgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) na próxima terça-feira (8) mesmo após o procurador ser afastado da Operação Lava Jato. A informação foi publicada pela coluna de Mônica Bergamo. As ações contra Dallagnol haviam sido suspensas por determinação do ministro do STF Celso de Mello, que se licenciou do cargo posteriormente.

O CNMP arquivou no mês passado o processo que tramitava no órgão a pedido da defesa de Lula. Advogados do ex-presidente queriam punição administrativa ao procurador pela apresentação do PowerPoint feita em 2016 para explicar a denúncia apresentada pelo Ministério Público sobre o triplex do Guarujá (SP).

As críticas à conduta do procurador na Lava Jato aumentaram a partir de junho do ano passado, quando passaram a ser divulgadas irregularidades na operação em reportagens do Intercept Brasil, conhecidas como Vaza Jato.

De acordo com uma das publicações, Dallagnol duvidava da existência de provas contra Lula no processo do triplex no Guarujá (SP). Mesmo assim a denúncia foi apresentada. O ex-presidente, no entanto, nunca dormiu nem tinha a chave do apartamento.

