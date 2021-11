Gilmar sugere que Moro é limitado e recomenda que "estude bastante" (vídeo)

“Do que eu percebi, do que eu lidei das sentenças do Moro, eu acho que ele tem uma visão peculiar”, completou o ministro do STF edit

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro é limitado intelectualmente e aconselhou que o lavajatista “estude bastante”. Mendes é crítico da operação Lava Jato e votou a favor de tornar Moro parcial no julgamento contra o ex-presidente Lula (PT).

Em entrevista ao MyNews, perguntado qual conselho daria ao pré-candidato à presidência da República em 2022, Mendes respondeu: “Que estudasse bastante, né?”

“Acho que sim. Do que eu percebi, do que eu lidei das sentenças do Moro, eu acho que ele tem uma visão peculiar”, completou o ministro do STF, com uma leve risada.

“Eu acho que o mundo dele é uma sala de processo. O mundo político é muito mais complexo. Eu acho que em pouco tempo ele terá aprendido. Espero que não seja um processo doloroso”, concluiu.

