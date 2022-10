Jorge Viana, do PT ficou em segundo lugar, com 24,30% dos votos edit

247 - Com 94,59% das urnas apuradas, Gladson Cameli, do Progressistas, é eleito governador do Acre com 56,51% dos votos.



