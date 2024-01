Glauber apoia posição do Brasil contra Israel por genocídio

Apoie o 247

247 – O deputado Glauber Braga (Psol-RJ) expressou seu apoio à posição do Brasil contra Israel, endossando a iniciativa da África do Sul na Corte Internacional de Justiça (CIJ) para responsabilizar Israel pelo que ele chama de genocídio dos palestinos. Em uma declaração, o parlamentar afirmou: "Parabéns ao governo brasileiro por manifestar apoio à iniciativa da África do Sul na Corte Internacional de Justiça. O Estado de Israel tem que ser responsabilizado pelo genocídio dos Palestinos! Lutar contra o massacre, apartheid e colonialismo é uma necessidade histórica que se impõe!"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou o apoio do Brasil à denúncia apresentada pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça (CIJ). A acusação, feita em 29 de dezembro de 2023, alega genocídio praticado por Israel contra o povo palestino na Faixa de Gaza.

O Palácio do Itamaraty divulgou uma nota à imprensa, anunciando o apoio brasileiro à iniciativa. O presidente Lula, em reunião com o embaixador da Palestina, Ibrahim Alzeben, destacou a condenação do Brasil aos ataques terroristas do Hamas em outubro de 2023. No entanto, ressaltou que tais atos não justificam o uso indiscriminado de força desproporcional por Israel, resultando em mais de 23 mil mortos, sendo 70% mulheres e crianças, além de 7 mil pessoas desaparecidas.

Lula expressou apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a CIJ para que determine a cessação imediata de atos que possam constituir genocídio. Ele enfatizou os esforços pessoais pelo cessar-fogo, libertação de reféns e criação de corredores humanitários para proteção dos civis. O governo brasileiro reiterou a defesa da solução de dois Estados, com um Estado Palestino economicamente viável coexistindo com Israel em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas.

Parabéns ao governo brasileiro por manifestar apoio à iniciativa da África do Sul na Corte Internacional de Justiça. O Estado de Israel tem q ser responsabilizado pelo genocídio dos Palestinos! Lutar contra o massacre, apartheid e colonialismo é necessidade histórica q se impõe! — Glauber Braga (@Glauber_Braga) January 10, 2024

