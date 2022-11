Glauber Braga defende que o PSOL não ocupe cargos no governo Lula: ‘Melhor para enfrentar Centrão e a extrema-direita’

Em entrevista à CartaCapital, deputado disse temer brigas com outras forças políticas que venham a compor a administração federal edit

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) defendeu a posição de que o PSOL se recuse a ocupar cargos no governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o objetivo de garantir um melhor “enfrentamento” às forças políticas que apoiam o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e que compõem o Centrão.

A declaração ocorreu em entrevista ao programa Direto da Redação, no canal de CartaCapital no YouTube, nesta sexta-feira 18.

“Como um antídoto contra a tentativa permanente de chantagem do Centrão, e para enfrentar a extrema-direita, é melhor que o PSOL não ocupe cargos no governo federal”, afirmou o parlamentar, que defendia o lançamento de uma candidatura do seu partido para a Presidência da República neste ano.

Leia a íntegra na Carta Capital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.