Glauber Braga diz faltar transparência a Moro em contrato com consultoria dos EUA

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) usou as redes sociais para criticar a falta de transparência do ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos da Lava Jato contra o ex-presidente Lula, no tocante aos honorários que ele recebeu ao trabalhar para a empresa estadunidense Alvarez & Marsal.

“Nesse processo tramitando no TCU, um dos pavores de Moro é abrir quanto ele ganhou da norte-americana Alvarez & Marsal? Mas o sujeito não é candidato à presidência? Não é ele mesmo que tinha obrigação de abrir esses valores por dever de transparência? Medo da verdade @SF_Moro?”, escreveu o parlamentar no Twitter.

De acordo com o jurista Lenio Streck, professor de Direito e integrante do grupo Prerrogativas, cerca de 75% do faturamento da Alvarez & Marsal advêm de empresas implicadas pela Lava Jato, da qual Moro era o juiz principal. Ainda segundo Streck, a empresa Alvarez & Marsal recebeu R$ 2,2 milhões mensais de honorários como administradora judicial e R$ 1,5 milhão deste valor seria de empresas atingidas pela Lava Jato.

Nesta semana, o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), garantiu ao Ministério Público de Conta, "acesso integral" às informações do contrato entre o ex-juiz e a empresa.

Confira a postagem de Glauber Braga sobre o assunto.

