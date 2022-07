Glauber Braga diz que Bolsonaro sairá do 7 de setembro diretamente para o lixo da história

Apoie o 247

247 – "Bolsonaro convocou seus seguidores pra ir à rua no 7 de setembro pela última vez. Isso mesmo! Será a última vez! De lá direto para o lixo da história! Canalha! Não vai nos intimidar, fascista", postou o deputado Glauber Braga (Psol-RJ), em resposta ao discurso de Jair Bolsonaro durante sua convenção.

Jair Bolsonaro usou a oficialização de sua candidatura à reeleição para convocar os militantes para atos de 7 de setembro.

Ele também atacou o Judiciário, sem citar especificamente o Supremo Tribunal Federal (STF), ao dizer que são surdos de capa preta, conforme lembrou a coluna Radar, de Veja.

“Nós somos a maioria, nós somos do bem, nós temos disposição para lutar pela nossa liberdade, pela nossa pátria. Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez… Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Têm que entender que quem faz as leis é o poder Executivo e o poder Legislativo. Todos têm que jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Interessa para todos nós. Não queremos o Brasil dominado por outra potência. O que nós queremos é paz e tranquilidade, respeito à Constituição, respeito às leis, interdependência entre os poderes, harmonia. Isso não é fácil, mas quem tem que dar o norte para nós é o povo brasileiro. Tenho certeza que aquilo que vocês querem será atingido”, disse Bolsonaro.

O candidato subiu ao palco do Maracanãzinho ao som das urnas eletrônicas.

Michelle Bolsonaro, esposa do ocupante do Planalto, foi a primeira a falar.

Seu discurso teve forte conteúdo evangélico. E disse que o marido é "escolhido de Deus".

