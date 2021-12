Glauber Braga, do PSOL, diz que mantém candidatura à presidência em 2022

“Alguns me perguntam se não deveria desistir. Não. Só vejo mais motivos a justificar a necessidade de candidatura da esquerda radical contra a extrema-direita”, escreveu Glauber Braga no Twitter edit

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL) disse, neste sábado, 11, no Twitter, que não irá desistir de sua candidatura à presidência em 2022. “Há 7 meses, 20 organizações do PSOL anunciaram apoio à nossa pré-candidatura à presidência. Desde então muito aconteceu e alguns me perguntam se não deveria desistir. NÃO”, escreveu.

“Só vejo mais motivos a justificar a necessidade de candidatura da esquerda radical contra a extrema-direita”, concluiu na postagem nas redes sociais.

A candidatura de Braga vai na contramão do que defendem alguns setores do partido, que buscam apoiar o ex-presidente Lula (PT), melhor colocado para vencer as Jair Bolsonaro (PL) em 2022, como apontam pesquisas.

Na sexta-feira, 10, o presidente da legenda, Juliano Medeiros, anunciou que o PSOL abriu discussão para uma federação de partidos alternativa à que envolve PT e PSB, que vai lançar o ex-presidente Lula (PT) como candidato em 2022.

Segundo ele, “a Executiva Nacional do PSOL decidiu abrir diálogos formais com PCdoB e Rede para avaliar a possibilidade de construção de uma federação partidária. Outras propostas de federação com partidos de esquerda serão apreciadas oportunamente pela Executiva Nacional”.

No entanto, PT, que vai lançar Lula, o melhor candidato para derrotar Jair Bolsonaro, segundo as últimas pesquisas, discute realizar uma federação partidária com o PSB, que cogita filiar o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) para ser vice do ex-presidente.

