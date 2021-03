Glauber Braga: 'não podemos esperar 2022, porque Bolsonaro já demonstrou não ter limites'

“Voltar a fortalecer a linha política pelo afastamento e pelo ‘fora, Bolsonaro’ no presente é uma necessidade”, afirmou o deputado federal Glauber Braga, que comentou as recentes mudanças no Planalto e defendeu uma mobilização contra o governo edit

247 - Ao comentar as recentes trocas no Ministério da Defesa e no comando das Forças Armadas, o deputado federal Glauber Braga (PSOL) defendeu que Jair Bolsonaro seja afastado imediatamente.

“Voltar a fortalecer a linha política pelo afastamento e pelo ‘fora, Bolsonaro’ no presente é uma necessidade”, afirmou o parlamentar em entrevista ao programa Direto da Redação, no canal da Carta Capital.

“A promoção de um golpe não é simplória, tem um grau de dificuldade, de necessidade de apoio, de se sustentar em uma correlação de forças, de domínio de aparatos institucionais. Agora, isso não quer dizer que uma parcela daqueles 20% que respaldam o governo Bolsonaro, mobilizados ao longo de todos esses anos para se transformarem em militantes fascistas, não reaja a uma tentativa de limitação do governo Bolsonaro”, ponderou.

Segundo Glauber Braga, Bolsonaro “incentiva um processo de desobediência a qualquer limitação ao fascismo bolsonarista”.

“É fundamental entender os movimentos de parte das instituições burguesas como uma necessidade de apoio tático para fazer o enfrentamento a esses grupos bolsonaristas e extremistas”.

O deputado do PSOL, no entanto, também comentou que o as recentes concessões de Bolsonaro ao Centrão, que recebeu a Secretaria de Governo através da indicação da deputada federal Flávia Arruda (PL). Glauber diz que isso dificulta a abertura de um processo de impeachment.

“Hoje, ele [Bolsonaro] teria cem votos com ele, cem votos contra ele e os chamados parlamentares do Centrão se movimentam também a partir dos seus interesses, que são disponibilizados pelo governo de Jair Bolsonaro, mas pela influência que é exercida sobre eles por segmentos econômicos que estão sentindo o peso da política bolsonarista, porque já bateu neles também. Então, eles começam a pressionar por outro tipo de política a ser tocada”, afirmou Braga.

“Se nós, assim como eu, colocarmos as nossas energias em um processo de mobilização social que exerça influência e pressão sobre esses parlamentares do Centrão, é possível, sim, o afastamento de Jair Bolsonaro da Presidência da República. A gente não pode esperar 2022, porque Bolsonaro já demonstrou não ter limites para agora”, defendeu.

