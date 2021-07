Gleisi: Ciro Gomes é pior que Bolsonaro e virou “jagunço da direita”

Presidente do PT rebateu as agressões de Ciro Gomes ao partido e ao ex-presidente Lula. "Mente e ofende para ter palanque na mídia e ficar mais 'confiável'. Passou de coronel para jagunço da direita", disse Gleisi Hoffmann edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) por causa das agressões constantes do pedetista contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (2).

"Ciro Gomes está competindo com Bolsonaro na mentira e na baixaria. Os métodos são iguais pq os dois tremem de medo de enfrentar Lula nas urnas. No caso do Ciro é ainda pior. Mente e ofende para ter palanque na mídia e ficar mais 'confiável'. Passou de coronel para jagunço da direita", escreveu a parlamentar no Twitter.

Em entrevista ao portal UOL, nesta sexta-feira (2), o pedetista afirmou que "sairá da cabeça da nação brasileira essa espada que obriga a esquecer todas as contradições do Lula e do PT só para se livrar do mal maior, mais emergente, mais doído, que é a tragédia do genocida e corrupto Bolsonaro".

De acordo com a pesquisa Ipec, divulgada no final de junho, Lula venceria a eleição presidencial ainda no primeiro turno, com 49% dos votos, contra 23% de Jair Bolsonaro. O petista apareceu com 11 pontos percentuais a mais do que a soma de seus possíveis adversários. Ciro conseguiu apenas 7%.

Outro levantamento, contratado pelo jornal Valor Econômico, apontou, no final de maio, que mesmo no Ceará, onde o ex-ministro governou, Lula assegura a primeira posição na corrida presidencial, com 50,8% dos votos, contra 23,2% do ex-governador.

Ciro Gomes está competindo c/ Bolsonaro na mentira e na baixaria. Os métodos são iguais pq os dois tremem de medo de enfrentar Lula nas urnas. No caso do Ciro é ainda pior. Mente e ofende p/ ter palanque na mídia e ficar mais "confiável". Passou de coronel p/ jagunço da direita — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 2, 2021





Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.