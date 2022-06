Gleisi cobra explicações de chanceler sobre reunião em que Bolsonaro pediu a Biden para ajudá-lo contra Lula

Apoie o 247

247 - A deputada Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, protocolou nesta terça-feira (14) requerimento de convocação na Câmara para que o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, preste informações sobre a reunião entre Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante a Cúpula das Américas.

Gleisi quer que o chanceler brasileiro esclareça a informação divulgada pela agência Bloomberg de que Bolsonaro teria pedido a Biden que interviesse no processo eleitoral brasileiro, ajudando–o em sua reeleição.

“Trata-se de informação alarmante, que confirma a intenção do presidente Bolsonaro de não aceitar uma eventual derrota no próximo pleito eleitoral e de recorrer a toda sorte de expedientes ilícitos para evitar a provável vitória do ex-presidente Lula”, disse a presidenta do PT.

“Ressaltamos que pedido a um chefe de Estado estrangeiro para que intervenha em processo eleitoral interno representa grave agressão à democracia e à soberania nacional”, destacou Gleisi. Ela frisou que, em caso de confirmação, a situação configura “crime de responsabilidade contra a existência política da União”.

